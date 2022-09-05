Netflix осенью запустит более дешевый вариант подписки, - СМИ

Стриминговая платформа Netflix запустит новый, более дешевый вариант подписки с 1 ноября. Изначально компания планировала, что подписка стоимостью 7-9 долларов в месяц будет запущена в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Однако, было решено ускорить запуск нового тарифного плана, чтобы опередить сервис конкурента Disney+, который анонсировал запуск аналогичной подписки с декабря. Кроме того, Netflix рассчитывает компенсировать за счет новой услуги потерю более 1 млн подписчиков с начала 2022 года.

Предполагается, что главной особенностью нового тарифа станет наличие коммерческой рекламы. Новая подписка будет изначально запущена в США, Франции, Германии, Австралии, Канаде и ряде других стран.

При стоимости 7-9 долларов в месяц она будет выгоднее имеющейся сейчас стандартной подписки стоимостью от 10 до 15 долларов. Официально Netflix запуск нового сервиса пока не анонсировал.