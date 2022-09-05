Netflix осенью запустит более дешевый вариант подписки, - СМИ

Стриминговая платформа Netflix запустит новый, более дешевый вариант подписки с 1 ноября. Изначально компания планировала, что подписка стоимостью 7-9 долларов в месяц будет запущена в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Однако, было решено ускорить запуск нового тарифного плана, чтобы опередить сервис конкурента Disney+, который анонсировал запуск аналогичной подписки с декабря. Кроме того, Netflix рассчитывает компенсировать за счет новой услуги потерю более 1 млн подписчиков с начала 2022 года.
Предполагается, что главной особенностью нового тарифа станет наличие коммерческой рекламы. Новая подписка будет изначально запущена в США, Франции, Германии, Австралии, Канаде и ряде других стран.
При стоимости 7-9 долларов в месяц она будет выгоднее имеющейся сейчас стандартной подписки стоимостью от 10 до 15 долларов. Официально Netflix запуск нового сервиса пока не анонсировал.
Ранее мы писали, что стриминговый сервис Netflix официально ушел из России в конце мая. Теперь российские абоненты не могут воспользоваться услугами приложения. В результате компания потеряла 700 тысяч платных подписчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.