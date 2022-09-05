RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Netflix восени запустить дешевший варіант підписки, - ЗМІ

Фото: Netflix готує до запуску більш дешеву підписку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Стрімінгова платформа Netflix запустить новий, більш дешевий варіант підписки з 1 листопада. Спочатку компанія планувала, що підписка вартістю 7-9 доларів на місяць буде запущена в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Однак, було вирішено прискорити запуск нового тарифного плану, щоб випередити сервіс конкурента Disney+, який анонсував запуск аналогічної підписки з грудня. Крім того, Netflix розраховує компенсувати шляхом нової послуги втрату понад 1 млн передплатників з початку 2022 року.

Передбачається, що головною особливістю нового тарифу стане наявність комерційної реклами. Нова підписка буде спочатку запущена в США, Франції, Німеччині, Австралії, Канаді та ряді інших країн.

При вартості 7-9 доларів на місяць вона буде вигідніше наявної зараз стандартної підписки вартістю від 10 до 15 доларів. Офіційно Netflix запуск нового сервісу поки не анонсував.

Раніше ми писали, що стрімінговий сервіс Netflix офіційно пішов з Росії в кінці травня. Тепер російські абоненти не можуть скористатися послугами програми. В результаті компанія втратила 700 тисяч платних передплатників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Netflix