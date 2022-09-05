Netflix восени запустить дешевший варіант підписки, - ЗМІ

Стрімінгова платформа Netflix запустить новий, більш дешевий варіант підписки з 1 листопада. Спочатку компанія планувала, що підписка вартістю 7-9 доларів на місяць буде запущена в 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Однак, було вирішено прискорити запуск нового тарифного плану, щоб випередити сервіс конкурента Disney+, який анонсував запуск аналогічної підписки з грудня. Крім того, Netflix розраховує компенсувати шляхом нової послуги втрату понад 1 млн передплатників з початку 2022 року.
Передбачається, що головною особливістю нового тарифу стане наявність комерційної реклами. Нова підписка буде спочатку запущена в США, Франції, Німеччині, Австралії, Канаді та ряді інших країн.
При вартості 7-9 доларів на місяць вона буде вигідніше наявної зараз стандартної підписки вартістю від 10 до 15 доларів. Офіційно Netflix запуск нового сервісу поки не анонсував.
Раніше ми писали, що стрімінговий сервіс Netflix офіційно пішов з Росії в кінці травня. Тепер російські абоненти не можуть скористатися послугами програми. В результаті компанія втратила 700 тисяч платних передплатників.
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