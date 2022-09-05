Netflix восени запустить дешевший варіант підписки, - ЗМІ

Стрімінгова платформа Netflix запустить новий, більш дешевий варіант підписки з 1 листопада. Спочатку компанія планувала, що підписка вартістю 7-9 доларів на місяць буде запущена в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Однак, було вирішено прискорити запуск нового тарифного плану, щоб випередити сервіс конкурента Disney+, який анонсував запуск аналогічної підписки з грудня. Крім того, Netflix розраховує компенсувати шляхом нової послуги втрату понад 1 млн передплатників з початку 2022 року.

Передбачається, що головною особливістю нового тарифу стане наявність комерційної реклами. Нова підписка буде спочатку запущена в США, Франції, Німеччині, Австралії, Канаді та ряді інших країн.

При вартості 7-9 доларів на місяць вона буде вигідніше наявної зараз стандартної підписки вартістю від 10 до 15 доларів. Офіційно Netflix запуск нового сервісу поки не анонсував.