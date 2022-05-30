UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Netflix официально ушел из России

Фото: Netflix официально ушел из России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Стриминговый сервис Netflix официально ушел из России. Теперь российские абоненты не могут воспользоваться услугами приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

"Это выполнение обязательств по уходу с российского рынка, о котором было объявлено в марте", - сказал представитель Netflix.

Представитель сказал, что компания ждала окончания текущего расчетного цикла, прежде чем отключать клиентов.

Американская платформа объявила в начале марта о своем уходе из России после того, как она совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Netflix - ведущая мировая платформа потокового вещания, имеющая 221,8 млн подписчиков на конец 2021 года, но в России она была незначительным игроком.

В апреле компания сообщила в письме акционерам, что потеряла 700 тысяч платных подписчиков в результате ухода из России, обвинив этот уход в первом глобальном падении числа подписчиков за последнее десятилетие.

Netflix - одна из многих иностранных компаний, которые объявили о приостановке деятельности или полном уходе из России после начала кампании Кремля в Украине 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Netflix перестал открываться у пользователей из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NetflixРоссийская Федерация