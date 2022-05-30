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Netflix офіційно пішов з Росії

Фото: Netflix офіційно пішов з Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно пішов з Росії. Тепер російські абоненти не можуть скористатися послугами програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.

"Це виконання зобов'язань по догляду з російського ринку, про який було оголошено в березні", - сказав представник Netflix.

Представник сказав, що компанія чекала закінчення поточного розрахункового циклу, перш ніж відключати клієнтів.

Американська платформа оголосила на початку березня про свій відхід з Росії після того, як вона здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Netflix - провідна світова платформа потокового мовлення, що має 221,8 млн передплатників на кінець 2021 року, але в Росії вона була незначним гравцем.

У квітні компанія повідомила в листі акціонерам, що втратила 700 тисяч платних передплатників в результаті відходу з Росії, звинувативши цей відхід в першому глобальному падінні числа передплатників за останнє десятиліття.

Netflix - одна з багатьох іноземних компаній, які оголосили про припинення діяльності або повний відхід з Росії після початку кампанії Кремля в Україні 24 лютого.

Раніше повідомлялося, що Netflix перестав відкриватися у користувачів з Росії.

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