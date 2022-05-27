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В России перестал работать Netflix

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Россия, Пятница 27 мая 2022 12:02
В России перестал работать Netflix Фото: Netflix перестал работать без VPN в России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Американский стриминговый сервис Netflix перестал открываться у пользователей из России. Сайт не работает без VPN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTF.

Проблемы с Netflix зафиксировали в ночь с 26 на 27 мая. Жители России не могут открыть сайт платформы и приложение без использования VPN. На главной странице выдает ошибку или надпись "Недоступно". Это говорит о том, что компания начала блокировать IP пользователей из РФ.

Отметим, что Netflix приостановил работу в России еще 6 марта. При этом российские пользователи могли и дальше смотреть контент с дубляжом и субтитрами. Но регистрация новых аккаунтов и пополнения счетов стали недоступным. Этом можно было сделать только с VPN.

Напомним, что все больше иностранных компаний закрывают бизнес в России. В частности, британский бренд Marks & Spencer уходит из российского рынка.

Также крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks ликвидирует свой российский бизнес.

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