В России перестал работать Netflix

Проблемы с Netflix зафиксировали в ночь с 26 на 27 мая. Жители России не могут открыть сайт платформы и приложение без использования VPN. На главной странице выдает ошибку или надпись "Недоступно". Это говорит о том, что компания начала блокировать IP пользователей из РФ.

Отметим, что Netflix приостановил работу в России еще 6 марта. При этом российские пользователи могли и дальше смотреть контент с дубляжом и субтитрами. Но регистрация новых аккаунтов и пополнения счетов стали недоступным. Этом можно было сделать только с VPN.