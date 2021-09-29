Netflix купил студию разработки видеоигр

"С сегодняшнего дня студия Night School присоединяется к команде Netflix", - говорится в сообщении.

Отметим, что это первая покупка игровой студии для гиганта видеостриминга. Наряду с этим компания также выпустила пять игр для мобильных устройств на различных европейских рынках.

Netflix предоставляет создателям фильмов, телевизионных программ, а теперь и игр беспрецедентный простор для создания и доставки отличных развлечений миллионам людей. Наши изыскания в области повествовательного геймплея и опыт Netflix в поддержке разнообразных рассказчиков стали такой естественной парой", - заявили в Night School Studio.

Отметим, что Night School Studio, основанная Шоном Кранкелем и Адамом Хайнсом в 2014 году, наиболее известна благодаря первой игре студии - Oxenfree (2016) и Afterparty (2019).

Oxenfree - это мистический триллер о группе друзей, которые случайно открывают разлом в призрачный мир.