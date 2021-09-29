UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Netflix купил студию разработки видеоигр

Автор: Валерия Полищук

Стриминговый сервис Netflix официально приобрел студию по разработке инди-игр Night School Studios, наиболее известного своей дебютной игрой Oxenfree. Летом компания объявила о планах добавить на свою платформу сервис потоковой трансляции видеоигр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Night School Studio.

"С сегодняшнего дня студия Night School присоединяется к команде Netflix", - говорится в сообщении.

Отметим, что это первая покупка игровой студии для гиганта видеостриминга. Наряду с этим компания также выпустила пять игр для мобильных устройств на различных европейских рынках.

Netflix предоставляет создателям фильмов, телевизионных программ, а теперь и игр беспрецедентный простор для создания и доставки отличных развлечений миллионам людей. Наши изыскания в области повествовательного геймплея и опыт Netflix в поддержке разнообразных рассказчиков стали такой естественной парой", - заявили в Night School Studio.

Отметим, что Night School Studio, основанная Шоном Кранкелем и Адамом Хайнсом в 2014 году, наиболее известна благодаря первой игре студии - Oxenfree (2016) и Afterparty (2019).

Oxenfree - это мистический триллер о группе друзей, которые случайно открывают разлом в призрачный мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Netflix