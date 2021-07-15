Не только сериалы. Netflix добавит видеоигры на свою платформу

Стриминговый сервис Netflix планирует добавить в свою подписку видеоигры. Они появятся уже в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Возглавить новое подразделение компания пригласила Майка Верду, в прошлом сотрудника игровых подразделений Electronic Arts и Facebook. Он работал над такими популярными мобильными играми, как Sims и Plants vs Zombies, а также над играми по "Звездным войнам".

По данным издания, видеоигры появятся в разделе нового жанра, как это было на платформе с документальным кино или стендап-шоу. Дополнительную плату за игры сервис брать не будет.

Ранее Netflix уже экспериментировал с играми: по мотивам сериала "Очень странные дела" существует две игры, а также сервис опубликовал несколько интерактивных фильмов, в том числе созданный студией Telltale мини-сериал Minecraft: Story Mode.