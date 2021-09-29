Netflix купив студію розробки відеоігор

"Відсьогодні студія Night School приєднується до команди Netflix", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що це перша покупка ігрової студії для гіганта відеострімінга. Поряд з цим компанія також випустила п'ять ігор для мобільних пристроїв на різних європейських ринках.

Netflix надає творцям фільмів, телевізійних програм, а тепер і ігор безпрецедентний простір для створення і доставки відмінних розваг мільйонам людей. Наші дослідження в області розповідного геймплея і досвід Netflix в підтримці різноманітних оповідачів стали такою природною парою", - заявили в Night School Studio.

Відзначимо, що Night School Studio, заснована Шоном Кранкелем і Адамом Хайнсом у 2014 році, найбільш відома завдяки першій грі студії - Oxenfree (2016) і Afterparty (2019).

Oxenfree - це містичний трилер про групу друзів, які випадково відкривають розлом у примарний світ.