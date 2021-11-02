Стриминговый сервис Netflix анонсировал запуск игр в мобильном приложении. Услуга станет доступной в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского подразделения Netflix.
"Вскоре Netflix Игры начнут появляться в мобильном приложении Netflix", - говорится в сообщении.
Сначала новый раздел начнет появляться у пользователей с Android. А позже игры появятся и на iOS.
Напомним, еще в июле сообщалось, что Netflix планирует добавить в свою подписку видеоигры.
Кроме того, Netflix приобрел студию по разработке инди-игр Night School Studios, наиболее известного своей дебютной игрой Oxenfree.