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Netflix анонсировал запуск игр в мобильном приложении

Автор: Валерия Полищук

Стриминговый сервис Netflix анонсировал запуск игр в мобильном приложении. Услуга станет доступной в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского подразделения Netflix.

"Вскоре Netflix Игры начнут появляться в мобильном приложении Netflix", - говорится в сообщении.

Сначала новый раздел начнет появляться у пользователей с Android. А позже игры появятся и на iOS.

Напомним, еще в июле сообщалось, что Netflix планирует добавить в свою подписку видеоигры.

Кроме того, Netflix приобрел студию по разработке инди-игр Night School Studios, наиболее известного своей дебютной игрой Oxenfree.

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