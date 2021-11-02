Стрімінговий сервіс Netflix анонсував запуск ігор в мобільному додатку. Послуга стане доступною найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського підрозділу Netflix.
"Незабаром Netflix ігри почнуть з'являтися в мобільному додатку Netflix", - йдеться в повідомленні.
Спочатку Новий Розділ почне з'являтися у користувачів з Android. А пізніше гри з'являться і на iOS.
Нагадаємо, ще в липні повідомлялося, що Netflix планує додати до своєї підписки відеоігри.
Крім того, Netflix придбав студію з розробки інді-ігор Night School Studios, найбільш відомого своєю дебютною грою Oxenfree.