Нетаньяху заявив, що США не впливають на військові операції Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху спростував повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки переконали Єрусалим не розширювати свою військову діяльність в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Глава ізраїльського уряду розповів, що бачив неправдиві публікації, які стверджували, що США перешкоджали і не дають армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) проводити оперативні операції в регіоні.

" Це неправда. Ізраїль є суверенною державою. Наші рішення у війні ґрунтуються на наших оперативних міркуваннях, і я не буду розповідати про це" , - сказав Нетаньяху.

Раніше ЗМІ писали, що американський лідер Джо Байден нібито переконав прем’єр-міністра Ізраїлю не атакувати угруповання "Хезболла" в Лівані, через побоювання, що воно здійснить напад, такий, який раніше вчинив ХАМАС.

Нетаньяху наполягав на тому, що дії Ізраїлю "не продиктовані зовнішнім тиском.

"Рішення про те, як використовувати наші сили, є незалежним рішенням ЦАХАЛу і нікого іншого", - сказав він.

Війна Ізраїлю і ХАМАС та атаки "Хезболли"

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости та сили на кордоні. 10 листопада ЦАХАЛ у відповідь на обстріл ізраїльської території завдав серію ударів по військових базах угруповання за допомогою мінометних керованих снарядів під назвою "Залізне жало".

Також силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

Видання The Times повідомляло, що Ізраїль може почати наземну війну проти "Хезболли", щоб відкинути їх за 20 кілометрів від кордонів.