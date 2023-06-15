Нетаньяху заявив, що Ізраїль висловив протест Росії через її співпрацю з Іраном

Про це він повідомив депутатам під час закритих слухань у Комітеті у закордонних справах і безпеці.

"Ізраїль висловив протест російському уряду з приводу затягування військового співробітництва між ним та Іраном на тлі війни в Україні, і висловив стурбованість тим, що Москва поставить Тегерану передові системи озброєння", - йдеться у заяві.

Нетаньяху додав, що з російським урядом ведеться "мовчазний" діалог, під час якого дві країни обговорюють ситуацію чесно і відкрито. Прем'єр Ізраїлю також додав, що обидві сторони мають претензії одна до одної: росіяни висловили занепокоєння з приводу збільшення ізраїльської допомоги Україні, а Ізраїль висловив занепокоєння з приводу розширення співпраці між Росією та Іраном.

"Ми не знаємо, в якій валюті Росія платить іранцям за одержувану від них військову допомогу", - додав Нетаньяху.

Співпраця РФ та Ірану

Росія допомагає Ірану отримати передові можливості цифрового спостереження, оскільки Тегеран прагне глибшої співпраці в галузі кібервійськ.

Раніше повідомлялось, що Іран отримає з Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники та балістичні ракети іранського виробництва.

Нещодавно Британія вперше звинуватила Іран у тому, що він надає військову допомогу Росії. Зокрема Тегеран передає боєприпаси.

Допомога Україні від Ізраїлю

РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

На початку травня у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетні удари.

Також посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляв, що Ізраїль продовжить комплексно допомагати Україні з фізичною та психологічною реабілітацією військових.