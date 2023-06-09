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Британія вперше звинуватила Іран у військовій допомозі Росії

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П'ятниця 09 червня 2023 20:16
Британія вперше звинуватила Іран у військовій допомозі Росії Фото: Джеймс Клеверлі, голова МЗС Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія вперше звинуватила Іран у тому, що він надає військову допомогу Росії. Зокрема Тегеран передає боєприпаси.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Глава МЗС після заяв координатора Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі про постачання дронів-камікадзе з Ірану до Росії заявив, що Британія згодна з даними американців.

"Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства цивільних осіб в Україні", - зазначив Клеверлі.

Також він додав, що натомість Росія передає Ірану складні військові технології, фінансову підтримку та консультації, які режим може використовувати для погроз країнам на Близькому Сході та придушення протестів.

Передача іранської зброї Росії

Зазначимо, ще минулого року українські офіційні особи почали заявляти про те, що Росія отримує від Ірану дрони-камікадзе "Шахед". Ця інформація з'явилася після того, як бійцям ЗСУ вдалося збити перші БПЛА.

Москва, як і Тегеран, намагається заперечувати інформацію про постачання іранських безпілотників. При цьому відповідну передачу дронів вже неодноразово підтверджували у США.

Країна-агресор використовує іранські дрони "Шахед" для того, щоб завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Через подібні атаки гинуть мирні жителі.

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