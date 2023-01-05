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Нетаньяху заявив, що Ізраїль проведе ревізію у сфері міжнародних відносин

Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна проведе ревізію у галузі міжнародних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу уряду.

Він пообіцяв, що Ізраїль "замість бездіяльності просуватиме активну, енергійну, відповідальну та національну політику".

На конференції в Єрусалимі Нетаньяху сказав, що ізраїльська влада, зокрема, візьметься до заходів проти радикального ісламу в регіоні. Він також сказав про прагнення перешкодити "військовому розміщенню" Ірану в Сирії та планам боротися з наміром Ірану створити ядерний арсенал.

"Ми переглянемо міжнародні відносини: наш голос чутимуть у світі. Замість того, щоб схиляти голови і підкорятися диктату міжнародної спільноти, ми відстоюватимемо наші інтереси", - заявив прем'єр.

Раніше глава МЗС Елі Коен заявив, що уряд Ізраїлю продовжить у будь-який спосіб намагатися запобігти отриманню Іраном ядерної зброї Зокрема, ізраїльська влада для цього має намір створювати широкий міжнародний фронт проти Тегерана.

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Нетаньяху