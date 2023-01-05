Нетаньяху заявил, что Израиль проведет ревизию в сфере международных отношений

Он пообещал, что Израиль "вместо бездействия будет продвигать активную, энергичную, ответственную и национальную политику".

На конференции в Иерусалиме Нетаньяху сказал, что израильские власти, в частности, займутся принятием мер против радикального ислама в регионе. Он также сказал о стремлении помешать "военному размещению" Ирана в Сирии и планах бороться с намерением Ирана создать ядерный арсенал.

"Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы", - заявил премьер.

Ранее глава МИД Эли Коэн заявил, что правительство Израиля продолжит любыми способами пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия. В частности, израильские власти для этого намерены создавать широкий международный фронт против Тегерана.

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