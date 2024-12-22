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Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить діяти проти хуситів у Ємені

Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить діяти проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Він також закликав громадян своєї країни до стійкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Точно так само, як ми діяли рішуче проти терористичних формувань осі, що йшла Ірану, ми будемо діяти і проти хуситів", - сказав він.

Заява Нетаньяху пролунала наступного дня після того, як у районі Тель-Авіва впала випущена з Ємену ракета, внаслідок чого кілька людей дістали легкі поранення. Продовжуючи свою промову, прем'єр Ізраїлю вказав на загрозу, яку несуть бойовики.

"Сполучені Штати, як і інші країни, розглядають хуситів як загрозу не тільки міжнародному судноплавству, а й міжнародному порядку", - додав він.

Також у своєму відеозверненні Нетаньягу закликав громадян проявити терпіння і демонструвати стійкість.

На закінчення своєї промови ізраїльський прем'єр знову заявив, що результати для хуситів будуть такими ж, як і результати для інших терористичних організацій, які виступають проти Ізраїлю.

Нагадаємо, вчора в столиці Ємену місті Сана прогриміли вибухи. Атака була здійснена через кілька годин після того, як хусити вдарили в районі Тель-Авіва в Ізраїлі. Пізніше в Центральному командуванні збройних сил США повідомили, що це їхні війська здійснили атаку.

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