Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить діяти проти хуситів у Ємені

"Точно так само, як ми діяли рішуче проти терористичних формувань осі, що йшла Ірану, ми будемо діяти і проти хуситів", - сказав він.

Заява Нетаньяху пролунала наступного дня після того, як у районі Тель-Авіва впала випущена з Ємену ракета, внаслідок чого кілька людей дістали легкі поранення. Продовжуючи свою промову, прем'єр Ізраїлю вказав на загрозу, яку несуть бойовики.

"Сполучені Штати, як і інші країни, розглядають хуситів як загрозу не тільки міжнародному судноплавству, а й міжнародному порядку", - додав він.

Також у своєму відеозверненні Нетаньягу закликав громадян проявити терпіння і демонструвати стійкість.

На закінчення своєї промови ізраїльський прем'єр знову заявив, що результати для хуситів будуть такими ж, як і результати для інших терористичних організацій, які виступають проти Ізраїлю.