Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против хуситов в Йемене

"Точно так же, как мы действовали решительно против террористических формирований оси шла Ирана, мы будем действовать и против хуситов", - сказал он.

Заявление Нетаньяху прозвучало на следующий день после того, как в районе Тель-Авива упала выпущенная из Йемена ракеты, в результате чего несколько человек получили легкие ранения. Продолжая свою речь, премьер Израиля указал на угрозу, которая несут боевики.

"Соединенные Штаты, как и другие страны, рассматривают хуситов как угрозу не только международному судоходству, но и международному порядку", - добавил он.

Также в своем видеообращении Нетаньяху призвал граждан проявить терпение и демонстрировать стойкость.

В заключение своей речи израильский премьер вновь заявил, что результаты для хуситов будут такими же, как и результаты для других террористических организаций, которые выступают против Израиля.