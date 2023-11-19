Нетаньяху заявив, що ХАМАС поки не пропонував угоду щодо звільнення заручників

ХАМАС досі не пропонував Ізраїлю угоду про звільнення понад 200 заручників, утримуваних бойовиками з першого дня війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Ніякої пропозиції і угоди не було. Ми хочемо повернути якомога більше заручників, і ми тут єдині в наших інтересах, ми ухвалили рішення одноголосно. Весь час є фейкові новини", - заявив він.

Зазначається, що минулого тижня Нетаньяху повідомляв про потенційну можливість такої угоди, однак відмовився надати подробиці.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. Згідно з останніми даними, сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу і посилюють тиск на місто.

При цьому, світові лідери наполягають на введенні "гуманітарних пауз" в Газі, однак Нетаньяху заявив, що допоки ХАМАС не звільнить заручників, припинень вогню не буде.

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