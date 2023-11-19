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Нетаньяху заявил, что ХАМАС пока не предлагал соглашение об освобождении заложников

Воскресенье 19 ноября 2023 04:31
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Нетаньяху заявил, что ХАМАС пока не предлагал соглашение об освобождении заложников Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

ХАМАС до сих пор не предлагал Израилю соглашение об освобождении более 200 заложников, удерживаемых боевиками с первого дня войны.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Никакого предложения и соглашения не было. Мы хотим вернуть как можно больше заложников, и мы здесь едины в наших интересах, мы приняли решение единогласно. Все время есть фейковые новости", - заявил он.

Отмечается, что на прошлой неделе Нетаньяху сообщал о потенциальной возможности такого соглашения, однако отказался предоставить подробности.

Операция Израиля в секторе Газа

Напомним, в начале октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Они угоняли и убивали мирных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. Согласно последним данным, сухопутные войска Израиля окружили Газу и усиливают давление на город.

При этом мировые лидеры настаивают на введении "гуманитарных пауз" в Газе, однако Нетаньяху заявил, что пока ХАМАС не освободит заложников, прекращений огня не будет.

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