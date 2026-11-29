Згідно з пропозицією Нетаньяху, Айзенкот має очолити уряд у першій половині терміну, а сам чинний прем'єр на цей час стане альтернативним главою уряду. Пізніше вони мають змінитися місцями.

Нетаньяху пояснив своє рішення серйозністю погроз, що стоять перед Ізраїлем. Він зазначив, що його партія "Лікуд" отримала на 250 тисяч голосів більше, ніж політична сила Айзенкоту, тому зазвичай саме вона б претендувала на перше місце в уряді.

Однак зараз, за його словами, важливіше сформувати стійку коаліцію.

Айзенкот заявив, що готовий перевірити серйозність намірів Нетаньяху і запропонував розпочати прискорені переговори протягом найближчих 24 годин. За інформацією "Лікуди", політики вже поговорили та домовилися зустрітися у неділю о 10:00 за місцевим часом.

Чому пропозиція Нетаньяху може не спрацювати

Ініціатива чинного прем'єра може спричинити опір усередині опозиції. Більшість її лідерів, за винятком Нафталі Беннета, виступають проти участі в уряді разом із Нетаньяху.

Однією з головних перешкод може стати вимога створити державну комісію з розслідування нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Нетаньягу протягом останніх трьох років виступав проти такого розслідування.

Після виборів 27 жовтня президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати новий уряд. До завершення відведеного терміну залишається трохи більше тижня.

Айзенкот уже уклав коаліційні угоди з двома іншими лідерами опозиційного блоку - Авігдором Ліберманом із партії "Наш дім Ізраїль" та Яїром Голаном з партії "Демократи".

Ліберман намагається залучити на бік опозиції одну з ультраортодоксальних партій, щоб забезпечити їй парламентську більшість без участі "Лікуди".

Голан, у свою чергу, виступає за уряд меншості, який би підтримували 19 арабських депутатів парламенту.

На тлі цих переговорів пропозиція Нетаньяху може змінити розміщення сил. Однак поки що невідомо, чи вплине воно на позицію ультраортодоксальної партії "Об'єднаний іудаїзм Тори", з якою опозиція також веде переговори.

Політик Авігдор Ліберман раніше назвав ідею ротації хитрощами і заявив, що Нетаньяху таким чином намагається домогтися проведення нових виборів.

Нафталі Беннет, навпаки, привітав пропозицію, але підкреслив, що Нетаньяху ще доведеться довести щирість своїх намірів. Яїр Лапід назвав ініціативу черговим обманом з боку чинного прем'єра.