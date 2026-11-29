Согласно предложению Нетаньяху, Айзенкот должен возглавить правительство в первой половине срока, а сам действующий премьер на это время станет альтернативным главой правительства. Позже они должны поменяться местами.

Нетаньяху объяснил свое решение серьезностью угроз, стоящих перед Израилем. Он отметил, что его партия "Ликуд" получила на 250 тысяч голосов больше, чем политическая сила Айзенкота, поэтому обычно именно она претендовала бы на первое место в правительстве.

Однако сейчас, по его словам, важнее сформировать устойчивую коалицию.

Айзенкот заявил, что готов проверить серьезность намерений Нетаньяху и предложил начать ускоренные переговоры в течение ближайших 24 часов. По информации "Ликуда", политики уже поговорили и договорились встретиться в воскресенье в 10:00 по местному времени.

Почему предложение Нетаньяху может не сработать

Инициатива действующего премьера может вызвать сопротивление внутри оппозиции. Большинство ее лидеров, за исключением Нафтали Беннета, выступают против участия в правительстве вместе с Нетаньяху.

Одним из главных препятствий может стать требование создать государственную комиссию по расследованию нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Нетаньяху на протяжении последних трех лет выступал против такого расследования.

После выборов 27 октября президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство. До завершения отведенного на это срока остается чуть больше недели.

Айзенкот уже заключил коалиционные соглашения с двумя другими лидерами оппозиционного блока - Авигдором Либерманом из партии "Наш дом Израиль" и Яиром Голаном из партии "Демократы".

Либерман пытается привлечь на сторону оппозиции одну из ультраортодоксальных партий, чтобы обеспечить ей парламентское большинство без участия "Ликуда".

Голан, в свою очередь, выступает за правительство меньшинства, которое поддерживали бы 19 арабских депутатов парламента.

На фоне этих переговоров предложение Нетаньяху может изменить расстановку сил. Однако пока неизвестно, повлияет ли оно на позицию ультраортодоксальной партии "Объединенный иудаизм Торы", с которой оппозиция также ведет переговоры.

Политик Авигдор Либерман ранее назвал идею ротации уловкой и заявил, что Нетаньяху таким образом пытается добиться проведения новых выборов.

Нафтали Беннет, напротив, приветствовал предложение, но подчеркнул, что Нетаньяху еще предстоит доказать искренность своих намерений. Яир Лапид назвал инициативу очередным обманом со стороны действующего премьера.