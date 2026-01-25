UA

Нетаньягу заборонив президенту Ізраїлю бути на відкритті "Ради миру" Трампа, - Axios

Фото: Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовив Білому дому в проханні дозволити президенту Ісааку Герцогу бути присутнім на церемонії відкриття "Ради миру" Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами двох джерел, Нетаньягу стверджував, що запрошення лідера США призначалося йому, а не Герцогу. Таким чином, прем'єр наклав вето на участь президента в заході, і Герцог так і не був присутній.

США зі свого боку сподівалися, що присутність ізраїльського посадовця на заході покаже, що "Рада миру" і плани Трампа щодо Гази мають широку підтримку як з боку арабських і мусульманських лідерів (які були на заході), так і з боку Ізраїлю. Однак відсутність Ізраїлю створила враження, що країна не на 100% підтримує цю ідею.

Як відомо, Білий дім надіслав запрошення 58 країнам. У запрошенні йшлося про те, що кожна країна може направити на захід главу своєї держави або уряду, або уповноваженого ними представника.

Однак Нетаньягу не поїхав на Всесвітній економічний форум у Давос, оскільки має ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Джерела кажуть, що у вівторок і середу Білий дім звернувся до канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю і запропонував, щоб Герцог представляв Ізраїль, був присутнім разом з іншими лідерами і підписав статут "Ради миру". Однак Нетаньягу відхилив прохання і фактично наклав вето на участь Герцога.

Також співрозмовники Axios розповіли ще деталі переговорів із Нетаньягу. За їхніми словами, деякі телефонні дзвінки були "напруженими і складними".

У середу ввечері, 21 січня, Білий дім усе ще сподівався знайти рішення. Спроби врегулювати питання тривали до кількох годин до початку церемонії в четверо, але Нетаньягу продовжував наполягати на своїй відмові.

Одне з джерел повідомило, що цей інцидент створив напруженість між канцелярією прем'єр-міністра і канцелярією президента, а також між Нетаньягу і Білим домом.

Зрештою адміністрація Трампа вирішила не вступати у війну з Нетаньягу. Замість цього радники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф вважали за краще зосередити тиск на питанні відкриття КПП Рафах між Єгиптом і Газою.

"Рада миру"

Нагадаємо, що до широко розрекламованої "Ради миру" президента США Дональда Трампа поки що увійшло два десятки не найвпливовіших країн. Для чого був створений цей інструмент і яке воно має відношення до України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що в ЄС поставили під сумнів мирну ініціативу Трампа. Дипломати вказують на небезпечну концентрацію повноважень і невідповідність статуту "Ради миру" міжнародним нормам.

Крім того, мільярдер Ілон Маск публічно висміяв підхід Трампа до вирішення глобальних конфліктів. Він поставив під сумнів ефективність створеного механізму.

