Нетаньяху висунули дедлайн з погрозою розколоти уряд Ізраїлю

Політик заявив, що встановив прем’єр-міністру особистий дедлайн для виконання двох вимог: повної ліквідації терористичного угруповання ХАМАС та запровадження смертної кари для засуджених терористів.

Ітамар Бен Гвір натякнув, що Нетаньягу "чудово розуміє наслідки" у разі невиконання його вимог. За його словами, якщо ці умови не буде виконано, його ультраправа партія "Оцма Єгудит" вийде з коаліційного уряду.

Точну дату можливого виходу з уряду міністр не назвав, заявивши, що прем’єр "дуже добре знає, скільки часу залишилося".

Бен Гвір наголосив, що ліквідація ХАМАС була однією з головних умов його політичної сили при входженні до уряду, тому він не розуміє, чому Нетаньягу зволікає з реалізацією цього.

Він також вимагає якнайшвидшого ухвалення законопроєкту про смертну кару для терористів, який, за його словами, був прописаний у коаліційних домовленостях ще у 2022 році. Нещодавно відповідний законопроєкт уже просунули на розгляд Кнесету.

Конфлікт усередині уряду

Це не перший раз, коли Бен Гвір шантажує коаліцію.

Раніше його партія вже виходила з уряду на знак протесту проти угод щодо звільнення заручників в обмін на припинення вогню. Міністр відкрито критикує будь-які переговори з ХАМАС і заявляє, що "Ізраїль не має права на національну поразку".

Під час голосування щодо плану США, запропонованого Дональдом Трампом, Бен Гвір також був серед тих, хто виступив проти, стверджуючи, що амністія бойовиків ХАМАС є неприйнятною.

Тиск на Нетаньягу зростає

Тим часом міністр юстиції Ізраїлю Ярів Левін оголосив про створення спеціального кримінального трибуналу для бойовиків, причетних до атак 7 жовтня 2023 року. Новий орган матиме можливість виносити смертні вироки на підставі Закону про запобігання геноциду 1950 року.

На тлі цих заяв Бен Гвір продовжує нарощувати тиск на прем’єра, стверджуючи, що "більше немає жодних виправдань"», і натякаючи, що доля уряду залежить від рішучості Нетаньягу.