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Нетаньяху перенесе в неділю операцію: що відомо

Неділя 29 грудня 2024 06:30
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Нетаньяху перенесе в неділю операцію: що відомо Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перенесе сьогодні операцію. Йому видалять простату після того, як на початку тижня діагностували інфекцію сечовивідних шляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У заяві офісу Нетаньяху йдеться про те, що в середу 75-річного чиновника обстежили в лікарні "Хадасса". У нього діагностовано інфекцію, "спричинену доброякісним збільшенням простати". Також повідомляється, що протягом кількох днів прем'єр-міністра успішно лікували антибіотиками.

Ускладнення через збільшену залозу послідувало за низкою інших проблем зі здоров'ям. Так, у березні Нетаньяху переніс операцію з лікування грижі, тоді як його уряд боровся з міжнародною критикою за свою поведінку у війні Ізраїлю в Газі.

У 2023 році прем'єра також несподівано госпіталізували. Йому встановили кардіостимулятор після того, як його непритомність показала лікарям порушення серцевого ритму.

Крім того, у 2013 році Нетаньяху теж переніс операцію з видалення грижі.

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