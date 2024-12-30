ua en ru
Пн, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Нетаньяху успішно провели операцію: що відомо

Понеділок 30 грудня 2024 01:16
UA EN RU
Нетаньяху успішно провели операцію: що відомо Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху успішно провели операцію з видалення простати. Зараз він уже прийшов до тями після наркозу і відновлюється

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Операція пройшла успішно, без ускладнень. Прем'єр-міністр прокинувся, перебуває в хорошому стані і в повній свідомості", - заявили в канцелярії чиновника.

У повідомленні також ідеться про те, що Нетаньяху перевели в підземне укріплене реабілітаційне відділення, де він, як очікується, проведе кілька днів під наглядом.

Прем'єр Ізраїлю зі свого боку подякував команді хірургів, які проводили операцію.

Також в окремій заяві лікарні завідувач відділення урології професор Офер Гофріт теж підтвердив і сказав, що "процедура пройшла за планом".

Нагадаємо, у середу Нетаньяху обстежили в лікарні "Хадасса". Під час обстеження у нього виявили інфекцію, "спричинену доброякісним збільшенням простати".

Через те, що для операції потрібен був наркоз, було ухвалено рішення, що після цього ізраїльський прем'єр побуде в лікарні. На час його відсутності повноваження глави уряду виконує міністр юстиції Ярів Левін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль
NEWS
Стало відомо, чи вимикатимуть світло в Україні 30 грудня
Стало відомо, чи вимикатимуть світло в Україні 30 грудня
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту