Нетаньяху успішно провели операцію: що відомо

У неділю ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху успішно провели операцію з видалення простати. Зараз він уже прийшов до тями після наркозу і відновлюється

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Операція пройшла успішно, без ускладнень. Прем'єр-міністр прокинувся, перебуває в хорошому стані і в повній свідомості", - заявили в канцелярії чиновника.

У повідомленні також ідеться про те, що Нетаньяху перевели в підземне укріплене реабілітаційне відділення, де він, як очікується, проведе кілька днів під наглядом.

Прем'єр Ізраїлю зі свого боку подякував команді хірургів, які проводили операцію.

Також в окремій заяві лікарні завідувач відділення урології професор Офер Гофріт теж підтвердив і сказав, що "процедура пройшла за планом".