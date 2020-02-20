Нетаньяху снял мораторий на строительство поселений в Восточном Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял ограничения на строительство еврейских поселений в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что Нетаньяху объявил отмену ограничений на застройку скандального района Гиват-Хаматос в Восточном Иерусалиме. По его словам, для еврейских жителей там построят около 3000 домов.

Отметим, план строительства в Гиват-Хаматосе появился в 2012 году. Он вызвал широкое осуждение в мире, поскольку еврейские поселения отрезали бы палестинские районы Бейт-Сафафа и Шарафат от Западного берега.

Кроме застройки в Гиват-Хаматосе, Нетаньяху дал зеленый свет строительству 2200 единиц жилья в еврейском районе Хар-Хома, также 1000 домов в близлежащем районе Бейт-Сафафа.

"Иерусалим строится и расширяется. Мы соединяем все части объединенного Иерусалима. Я снял все ограничения, и теперь Иерусалим строится под моей властью ", - добавил израильский премьер.

Напомним, в январе Белый дом опубликовал американский план ближневосточного урегулирования. Согласно ему, весь Иерусалим будет признан неделимой столицей Израиля, а еврейские поселения будут признаны израильской территорией.