Нетаньяху зняв мораторій на будівництво поселень у Східному Єрусалимі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зняв обмеження на будівництво єврейських поселень у Східному Єрусалимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що Нетаньяху оголосив скасування обмежень на забудову скандального району Гіват-Хаматос у Східному Єрусалимі. За його словами, для єврейських жителів там побудують близько 3000 будинків.

Відзначимо, що план будівництва в Гиват-Хаматосе з'явився у 2012 році. Він викликав широке засудження у світі, оскільки єврейські поселення відрізали б палестинські райони Бейт-Сафафа і Шарафат від Західного берега.

Крім забудови в Гіват-Хаматосі, Нетаньяху дав зелене світло будівництву 2200 одиниць житла в єврейському районі Хар-Хома, також 1000 будинків у прилеглому районі Бейт-Сафафа.

"Єрусалим будується і розширюється. Ми з'єднуємо всі частини об'єднаного Єрусалима. Я зняв всі обмеження, і тепер Єрусалим будується під моєю владою ", - додав ізраїльський прем'єр.

Нагадаємо, в січні Білий дім опублікував американський план близькосхідного врегулювання. Згідно з ним, весь Єрусалим буде визнаний неподільною столицею Ізраїлю, а єврейські поселення будуть визнані ізраїльською територією.