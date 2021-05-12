Нетаньяху провел разговор с госсекретарем США на фоне обстрелов Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне обстрелов из Сектора Газа. В ходе разговора глава американского Госдепа призвал уменьшить напряженность.
Об этом говорится на странице пресс-службы Нетаньяху в Facebook и странице Блинкена в Twitter.
"Я разговаривал сегодня с Нетаньяху о ситуации, которая продолжается в Израиле, включая ракетный обстрел из сектора Газа, направленный на мирных жителей Израиля. Израиль имеет право защищаться. Палестинцы должны иметь возможность жить в безопасности. Сейчас жизненно важно деэскалировать ситуацию", - заявил госсекретарь США.
Нетаньяху, как рассказала его пресс-служба, поблагодарил Блинкена за поддержку права Израиля на самооборону.
Напомним, о том, что стало причиной обострения конфликта между Израилем и Палестиной, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.
Как писало РБК-Украина, сегодня вечером ХАМАС запустил из Сектора Газа еще 130 ракет в сторону Израиля. Несколько ракет попали в жилые дома, в результате чего пострадали гражданские.