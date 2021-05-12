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Нетаньяху провел разговор с госсекретарем США на фоне обстрелов Израиля

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне обстрелов из Сектора Газа. В ходе разговора глава американского Госдепа призвал уменьшить напряженность.

Об этом говорится на странице пресс-службы Нетаньяху в Facebook и странице Блинкена в Twitter.

"Я разговаривал сегодня с Нетаньяху о ситуации, которая продолжается в Израиле, включая ракетный обстрел из сектора Газа, направленный на мирных жителей Израиля. Израиль имеет право защищаться. Палестинцы должны иметь возможность жить в безопасности. Сейчас жизненно важно деэскалировать ситуацию", - заявил госсекретарь США.

Нетаньяху, как рассказала его пресс-служба, поблагодарил Блинкена за поддержку права Израиля на самооборону.

Напомним, о том, что стало причиной обострения конфликта между Израилем и Палестиной, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Как писало РБК-Украина, сегодня вечером ХАМАС запустил из Сектора Газа еще 130 ракет в сторону Израиля. Несколько ракет попали в жилые дома, в результате чего пострадали гражданские.

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Новости Украины НетаньяхуИзраильПалестинаконфликт