Нетаньяху провел разговор с госсекретарем США на фоне обстрелов Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне обстрелов из Сектора Газа . В ходе разговора глава американского Госдепа призвал уменьшить напряженность.

"Я разговаривал сегодня с Нетаньяху о ситуации, которая продолжается в Израиле, включая ракетный обстрел из сектора Газа, направленный на мирных жителей Израиля. Израиль имеет право защищаться. Палестинцы должны иметь возможность жить в безопасности. Сейчас жизненно важно деэскалировать ситуацию", - заявил госсекретарь США.

Нетаньяху, как рассказала его пресс-служба, поблагодарил Блинкена за поддержку права Израиля на самооборону.