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Нетаньяху провів розмову з держсекретарем США на тлі обстрілів Ізраїлю

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Ізраїль, Середа 12 травня 2021 21:05
Нетаньяху провів розмову з держсекретарем США на тлі обстрілів Ізраїлю Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на тлі обстрілів з Сектору Газа. В ході розмови глава американського Держдепу закликав зменшити напруженість.

Про це йдеться на сторінці прес-служби Нетаньяху у Facebook та сторінці Блінкена у Twitter.

"Я розмовляв сьогодні з Нетаньяху про ситуацію, що триває в Ізраїлі, включаючи ракетний обстріл із сектору Газа, спрямований на мирних жителів Ізраїлю. Ізраїль має право захищатися. Палестинці повинні мати можливість жити в безпеці. Зараз життєво важливо деескалювати ситуацію", - заявив держсекретар США.

Нетаньяху, як розповіла його прес-служба, подякував Блінкену за підтримку права Ізраїлю на самооборону.

Нагадаємо, про те, що стало причиною загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Як писало РБК-Україна, сьогодні ввечері ХАМАС запустив з Сектору Газа ще 130 ракет в бік Ізраїлю. Декілька ракет влучили у житлові будинки, внаслідок чого постраждали цивільні.

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