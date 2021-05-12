Нетаньяху провів розмову з держсекретарем США на тлі обстрілів Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на тлі обстрілів з Сектору Газа . В ході розмови глава американського Держдепу закликав зменшити напруженість.

"Я розмовляв сьогодні з Нетаньяху про ситуацію, що триває в Ізраїлі, включаючи ракетний обстріл із сектору Газа, спрямований на мирних жителів Ізраїлю. Ізраїль має право захищатися. Палестинці повинні мати можливість жити в безпеці. Зараз життєво важливо деескалювати ситуацію", - заявив держсекретар США.

Нетаньяху, як розповіла його прес-служба, подякував Блінкену за підтримку права Ізраїлю на самооборону.