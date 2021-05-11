UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Нетаньяху: принято решение усилить удары по Сектору Газа

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил организации ХАМАС ударами, "которых они не ждали". По его словам, Израиль принял решение об усилении атак на позиции ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом пишет израильский портал newsru.co.il.

"ХАМАС получит удары, которых он не ждал, поэтому это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы",- сказал Нетаньяху.

Израильский премьер также призвал граждан строго соблюдать предписания службы тыла Израиля.

"Эти предписания спасают жизнь, их нужно неукоснительно выполнять", - подчеркнул он.

Напомним, новая фаза конфликта между Палестиной и Израилем разгорелась на фоне массовых беспорядков в Иерусалиме. ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум вывести всех военных и полицию с Храмовой горы и квартала Шейх Джарах, а затем нанес ракетный удар, на который израильские военные ответили тем же.

Из-за обстрелов из Сектора Газа израильские военные начали спецоперацию "Страж стен". Спецоперацию объявили после того, как ХАМАС выпустил по Израилю более 200 ракет.

На фоне обострения израильско-палестинского конфликта МИД Украины дал рекомендации украинцам, находящимся в Израиле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НетаньяхуСектор ГазаконфликтИзраильПалестина