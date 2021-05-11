Нетаньяху: ухвалено рішення посилити удари по Сектору Газа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пригрозив організації ХАМАС ударами, "яких вони не чекали". За його словами, Ізраїль ухвалив рішення про посилення атак на позиції ХАМАС у Секторі Газа.

Про це пише ізраїльський портал newsru.co.il.

"ХАМАС отримає удари, яких він не чекав, тому це потребуватиме терпіння та готовності громадян йти на певні жертви", - сказав Нетаньяху. Ізраїльський прем'єр також закликав громадян суворо дотримуватися приписів Служби тилу Ізраїля. "Ці приписи рятують життя, їх потрібно неухильно виконувати", - наголосив він.