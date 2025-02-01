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Нетаньяху прилетить до Трампа, щоб обговорити ситуацію в Газі

Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок, 4 лютого, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вирушить до Вашингтона. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що Нетаньяху стане першим світовим лідером, який офіційно зустрінеться з Трампом після його інавгурації.

В офісі прем'єр-міністра зазначено, що обидва лідери "обговорять ситуацію в секторі Газа, заручників, проблеми, створювані всіма елементами іранської вісі, та інші ключові питання". Низка інших ЗМІ вказують, що Нетаньяху має намір обговорити наступні етапи угоди щодо Гази.

Як пише CNN, підтвердження зустрічі надійшло за кілька годин після останнього раунду звільнення заручників і ув'язнених у рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Зокрема, ізраїльтянин-американець і двоє інших ізраїльтян були звільнені з полону в обмін на звільнення майже 200 палестинських в'язнів сьогодні, 1 лютого.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою II. Сторони обговорили потенційний план будівництва житла, а також переселення понад 1 млн палестинців із Гази в інші країни.

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НетаньяхуХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльДональд ТрампСектор Газа