Нетаньяху прилетить до Трампа, щоб обговорити ситуацію в Газі

Видання зазначає, що Нетаньяху стане першим світовим лідером, який офіційно зустрінеться з Трампом після його інавгурації.

В офісі прем'єр-міністра зазначено, що обидва лідери "обговорять ситуацію в секторі Газа, заручників, проблеми, створювані всіма елементами іранської вісі, та інші ключові питання". Низка інших ЗМІ вказують, що Нетаньяху має намір обговорити наступні етапи угоди щодо Гази.

Як пише CNN, підтвердження зустрічі надійшло за кілька годин після останнього раунду звільнення заручників і ув'язнених у рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Зокрема, ізраїльтянин-американець і двоє інших ізраїльтян були звільнені з полону в обмін на звільнення майже 200 палестинських в'язнів сьогодні, 1 лютого.