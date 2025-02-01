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Нетаньяху прилетит к Трампу, чтобы обсудить ситуацию в Газе

Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник, 4 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание отмечает, что Нетаньяху станет первым мировым лидером, который официально встретится с Трампом после его инаугурации.

В офисе премьер-министра сказано, что оба лидера "обсудят ситуацию в секторе Газа, заложников, проблемы, создаваемые всеми элементами иранской оси, и другие ключевые вопросы". Ряд других СМИ указывают, что Нетаньяху намерен обсудить следующие этапы сделки по Газе.

Как пишет CNN, подтверждение встречи пришло через несколько часов после последнего раунда освобождения заложников и заключенных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В частности, израильтянин-американец и двое других израильтян были освобождены из плена в обмен на освобождение почти 200 палестинских заключенных сегодня, 1 февраля.

Напомним, несколько дней назад Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. Стороны обсудили потенциальный план строительства жилья, а также переселение более 1 млн палестинцев из Газы в другие страны.

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НетаньяхуХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильДональд ТрампСектор Газа