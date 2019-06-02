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Нетаньяху пригрозив Сирії новими ударами у відповідь на обстріли

Новини » Політика    02.06.2019 - 09:39
Нетаньяху пригрозив Сирії новими ударами у відповідь на обстріли
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху пообіцяв з "великою силою" реагувати на агресію

Ізраїльська армія продовжить завдавати ударів по території Сирії, якщо Дамаск не зупинить ракетні обстріли Голанських висот. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на своїй сторінці в Facebook.

Нетаньяху зазначив, що напередодні провів нараду з питань безпеки після ракетного обстрілу Голанських висот і дав вказівку Армії оборони Ізраїлю прийняти рішучі заходи.

"Ми не готові терпіти вогонь по нашій території і з великою силою реагуємо на будь-яку агресію проти нас. Це послідовна політика, яку я проводжу, і ми продовжимо робити це для безпеки Ізраїлю", - зазначив Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті удару по територіям на північний захід від Дамаска загинули троє сирійських військових. В Ізраїлі відзначили, що завдали удару у відповідь на випущені з території Сирії ракети, які вчора розірвалися на Голанських висотах.

За уточненими даними, ЦАХАЛ вразив дві артилерійські батареї і одну зенітно-ракетну батарею З-75 в Сирії.

Зазначимо, раніше Нетаньяху заявляв, що Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

 

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