Нетаньяху представив Трампу і Путіну план вирішення сирійської кризи

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху представив план припинення кризи в Сирії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху представив президенту США Дональду Трампу і президенту РФ Володимиру Путіну план припинення кризи в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times of Israel.

Видання не повідомляє подробиць. Газета наводить слова високопоставленого джерела, який сказав, що раніше російський президент проявив інтерес до пропозиції про те, як забезпечити догляд Ірану з Сирії.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США в понеділок, 26 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Підкреслимо також, у МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом всіх арабів".

Відзначимо, до 1967 року Голанські висоти були частиною Сирії, але в ході Шестиденної війни Ізраїль взяв дві третини висот під свій контроль.

Ізраїльська сторона наполегливо доводить, що Голани з давніх пір належали до єврейського народу, а передача цієї території Сирії у 1923 році була незаконною. Зокрема, згідно з мандатом Ліги Націй Голани відводилися Великобританії, яка повинна була сприяти створенню "єврейського національного осередку". Крім того, з військової точки зору природний рельєф Голан ідеальний для забезпечення безпеки Ізраїлю на східних рубежах.