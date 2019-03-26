ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нетаньяху представив Трампу і Путіну план вирішення сирійської кризи

Новини » Політика    26.03.2019 - 14:40
Нетаньяху представив Трампу і Путіну план вирішення сирійської кризи
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху представив план припинення кризи в Сирії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху представив президенту США Дональду Трампу і президенту РФ Володимиру Путіну план припинення кризи в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times of Israel.

Видання не повідомляє подробиць. Газета наводить слова високопоставленого джерела, який сказав, що раніше російський президент проявив інтерес до пропозиції про те, як забезпечити догляд Ірану з Сирії.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США в понеділок, 26 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Підкреслимо також, у МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом всіх арабів".

Відзначимо, до 1967 року Голанські висоти були частиною Сирії, але в ході Шестиденної війни Ізраїль взяв дві третини висот під свій контроль.

Ізраїльська сторона наполегливо доводить, що Голани з давніх пір належали до єврейського народу, а передача цієї території Сирії у 1923 році була незаконною. Зокрема, згідно з мандатом Ліги Націй Голани відводилися Великобританії, яка повинна була сприяти створенню "єврейського національного осередку". Крім того, з військової точки зору природний рельєф Голан ідеальний для забезпечення безпеки Ізраїлю на східних рубежах.

Країни Перської затоки засуджують рішення Трампа щодо Голанських висот Нетаньяху подякував Трампу за визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Володимир ПутінНетаньяхуДональд ТрампСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся