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Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах США

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Нетаньяху также отметил многолетнее знакомство с кандидатом от Демократической партии.

Об этом Нетаньяху написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас долгие и теплые личные отношения на протяжении почти 40 лет, и я знаю вас как доброго друга Израиля", - написал он.

При этом политик выразил надежду на сотрудничество "для дальнейшего укрепления особого союза США и Израиля".

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Также Нетаньяху поблагодарил действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля, противостояние Ирану и заключение ряда мирных соглашений.

Напомним, 7 ноября лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Кроме того, 15 сентября Биньямин Нетаньяху и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония проходила в Белом доме при участии Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что еще пять или шесть стран могут подписать соглашения о нормализации отношений с Израилем.

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Новости Украины Выборы в СШАНетаньяхуДжозеф Байден