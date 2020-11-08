ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нетаньяху привітав Байдена з перемогою на виборах США

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав Джо Байдена з обранням на посаду президента Сполучених Штатів. Нетаньяху також зазначив багаторічне знайомство з кандидатом від Демократичної партії.

Про це Нетаньяху написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаю Джо Байдена і Камалу Харріс. Джо, у нас довгі і теплі особисті стосунки протягом майже 40 років, і я знаю вас як доброго друга Ізраїлю", - написав він.

При цьому політик висловив надію на співпрацю "для подальшого зміцнення особливого союзу США і Ізраїлю".

Популярні новини

Також Нетаньяху подякував чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, протистояння Ірану та укладання низки мирних угод.

Нагадаємо, 7 листопада лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Крім того, 15 вересня Біньямін Нетаньяху і міністри закордонних справ ОАЕ та Бахрейну підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі за участю Дональда Трампа.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що ще п'ять або шість країн можуть підписати угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вибори в СШАНетаньяхуДжозеф Байден