Нетаньяху привітав Байдена з перемогою на виборах США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав Джо Байдена з обранням на посаду президента Сполучених Штатів. Нетаньяху також зазначив багаторічне знайомство з кандидатом від Демократичної партії.

Про це Нетаньяху написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаю Джо Байдена і Камалу Харріс. Джо, у нас довгі і теплі особисті стосунки протягом майже 40 років, і я знаю вас як доброго друга Ізраїлю", - написав він.

При цьому політик висловив надію на співпрацю "для подальшого зміцнення особливого союзу США і Ізраїлю".

Також Нетаньяху подякував чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю, протистояння Ірану та укладання низки мирних угод.

Нагадаємо, 7 листопада лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Крім того, 15 вересня Біньямін Нетаньяху і міністри закордонних справ ОАЕ та Бахрейну підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі за участю Дональда Трампа.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що ще п'ять або шість країн можуть підписати угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.