Нетаньяху попросит парламент предоставить ему иммунитет от расследований

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина / Виталий Носач)

Премьер Израиля считает, что выдвинутые против него обвинения были политически мотивированы

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции, сообщил, что он обратится в Кнессет с просьбой предоставить ему иммунитет от преследования по трем делам, инициированным генеральным прокурором страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нетаньяху заявил, что выдвинутые против него обвинения были политически мотивированы, и он имеет право на защиту парламента.

Напомним, ранее против Нетаньяху выдвинули официальные обвинения в коррупции. Израильского премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, однако сам он отрицает их и говорит, что он является жертвой "охоты на ведьм".

Кроме того, он посчитал выдвинутые против него обвинения попыткой государственного переворота.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит направил в Кнессет обвинительное заключение против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.