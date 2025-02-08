Нетаньяху пообіцяв знищити ХАМАС і повернути всіх заручників із Гази

"Ми знову побачили, які це монстри з ХАМАСу. Це ті самі монстри, які вбивали наших громадян і знущалися над нашими бранцями", - сказав Нетаньяху.

Прем'єр заявив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися, додавши, що він дав вказівку ізраїльській переговорній групі вимагати їхньої безпеки.

"Але крім цього президент Трамп повністю зі мною погодився: ми зробимо все, щоб повернути всіх заручників, але ХАМАС там не буде. Ми знищимо ХАМАС і повернемо всіх наших бранців", - додав глава уряду Ізраїлю.