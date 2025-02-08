Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников из Газы

"Мы снова увидели, какие это монстры из ХАМАСа. Это те же самые монстры, которые убивали наших граждан и издевались наш нашими пленниками", - сказал Нетаньяху.

Премьер заявил, что правительство сделает все возможное для возвращения всех оставшихся заложников, добавив, что он дал указание израильской переговорной группе требовать их безопасности.

"Но помимо этого президент Трамп полностью со мной согласился: мы сделаем все, чтобы вернуть всех заложников, но ХАМАС там не будет. Мы уничтожим ХАМАС и вернем всех наших пленников", - добавил глава правительства Израиля.