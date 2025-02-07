Нетаньягу представив у Вашингтоні умови, за яких війна в Газі закінчиться
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у Вашингтоні представив план припинення війни в Газі, але перш за все ісламістське угрупування ХАМАС повинно відмовитись від влади, а його лідери - покинути регіон. Іншого шляху, на думку прем’єра, немає.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Aхios.
Якщо ХАМАС відмовиться від влади, а його лідери підуть у вигнання, це може відкрити двері для наступного плану, який, можливо, включатиме так зване "захоплення Гази" президентом США Дональдом Трампом, пише видання.
Aхios, посилаючись на джерела, зазначає, що Нетаньягу хотів досягти взаєморозуміння з Трампом та його командою з приводу того, як діяти далі у реалізації угоди про умови звільнення заручників та припинення вогню у Газі. У статті йдеться, що ізраїльський прем'єр хоче погодити з США внесення деяких змін до угоди. І з ним погоджуються радники Трампа.
Згідно з чинною угодою, після повного виконання першого етапу угоди в Газі залишиться 59 заручників. З них уже підтверджено загибель 35 осіб.
Нетаньягу сказав у Вашингтоні, що хоче продовжити перший етап операції після 42-денного припинення вогню, щоб звільнити більше заручників. В обмін на них Ізраїль готовий звільнити більше палестинських в'язнів. Йдеться, зокрема, про терористів, які відбувають тривалі або довічні терміни в ізраїльських в'язницях.
При цьому прем'єр Ізраїлю вимагатиме, щоб ХАМАС звільнив заручників, що залишилися, відмовився від влади в Газі і погодився на те, що його ватажки, включаючи звільнених з в'язниць, вирушать у вигнання.
Високопоставлені ізраїльські чиновники стверджують, що ХАМАС погодився відмовитися від цивільного контролю над Газою і передати відповідальність за процес відновлення Палестинській адміністрації або незалежному комітету. Однак угрупування не буде відмовлятися від військової сили.
Угода про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС
Нагадаємо, в січні 2025 року стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС досягли згоди щодо припинення вогню у Секторі Газа. Угода передбачає кілька послідовних етапів. Так, у першому йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників.
Зокрема між сторонами вже відбувалися обміни, в рамках яких ХАМАС передавав ізраїльських заручників, а Ізраїль - палестинських в’язнів.
Другий етап угоди передбачатиме подальше звільнення заручників й повне виведення військ, а третій етап - початок відновлення Гази.
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