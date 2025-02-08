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Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников из Газы

Суббота 08 февраля 2025 21:42
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Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников из Газы Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу ХАМАС вернул Израилю 3 заложников, которые были изможденном состоянии. После освобождения израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что уничтожит группировку и вернут всех заложников, удерживаемых в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы снова увидели, какие это монстры из ХАМАСа. Это те же самые монстры, которые убивали наших граждан и издевались наш нашими пленниками", - сказал Нетаньяху.

Премьер заявил, что правительство сделает все возможное для возвращения всех оставшихся заложников, добавив, что он дал указание израильской переговорной группе требовать их безопасности.

"Но помимо этого президент Трамп полностью со мной согласился: мы сделаем все, чтобы вернуть всех заложников, но ХАМАС там не будет. Мы уничтожим ХАМАС и вернем всех наших пленников", - добавил глава правительства Израиля.

Напомним, во вторник, 4 февраля, Биньямин Нетаньяху встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Премьер Израиля стал первым иностранным лидером, который встретился с новоизбранным президентом США после его официального вступления в должность главы государства.

Издание Axios на днях писало, что в ходе визита в Вашингтон, Нетаньяху представил план прекращения огня войны в Газе, включающий ряд условий. Прежде всего, он требовал, чтобы группировка отказалась от власти в Газе, а ее лидеры - покинули регион. Другого пути, по мнению премьера Израиля, нет.

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Нетаньяху ХАМАС Израиль
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