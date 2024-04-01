Нетаньяху пообіцяв вивести цивільних із Рафаха перед атакою на ХАМАС

"Це правильна річ, яку потрібно зробити як на операційному, так і на міжнародному рівні. Це потребує часу, але це буде зроблено", — сказав Нетаньяху на пресконференції в неділю ввечері.

Відповідаючи на звинувачення в Ізраїлі в тому, що він недостатньо зосереджений на звільненні заручників, прем'єр сказав: "Той, хто це говорить, неправий і вводить вас в оману".

Зараз ізраїльські війська домінують у північній частині Гази. Одна з вимог ХАМАС полягає в тому, щоб цивільним особам і бойовикам дозволили повернутися в їхні будинки на півночі. Нетаньяху сказав, що це не може бути прийнято через "значні наслідки для безпеки", які він відмовився перераховувати.

Він повідомив, що США мають ідеї щодо надання допомоги мирним жителям Рафаха та обмеження втрат, і він готовий їх вислухати.

Наступ на Рафах