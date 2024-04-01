Нетаньяху пообещал вывести гражданских из Рафаха перед атакой на ХАМАС

"Это правильная вещь, которую нужно сделать как на операционном, так и на международном уровне. Это требует времени, но это будет сделано", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции в воскресенье вечером.

Отвечая на обвинения в том, что он недостаточно сосредоточен на освобождении заложников, премьер сказал: "Тот, кто это говорит, неправ и вводит вас в заблуждение".

В настоящее время израильские войска доминируют в северной части Газы. Одно из требований ХАМАСа состоит в том, чтобы гражданским лицам и боевикам разрешили вернуться в их дома на севере. Нетаньяху сказал, что это не может быть принято из-за "значительных последствий для безопасности", которые он отказался перечислять.

Он сообщил, что у США есть идеи по оказанию помощи мирным жителям Рафаха и ограничению потерь, и он готов их выслушать.

Наступление на Рафах