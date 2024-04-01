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Нетаньяху пообещал вывести гражданских из Рафаха перед атакой на ХАМАС

Фото: Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные готовятся вывести более миллиона палестинских гражданских лиц из города Рафах на юге Газы, оказать им необходимую помощь, а затем осуществить атаку на оставшиеся там боевые батальоны ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это правильная вещь, которую нужно сделать как на операционном, так и на международном уровне. Это требует времени, но это будет сделано", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции в воскресенье вечером.

Отвечая на обвинения в том, что он недостаточно сосредоточен на освобождении заложников, премьер сказал: "Тот, кто это говорит, неправ и вводит вас в заблуждение".

В настоящее время израильские войска доминируют в северной части Газы. Одно из требований ХАМАСа состоит в том, чтобы гражданским лицам и боевикам разрешили вернуться в их дома на севере. Нетаньяху сказал, что это не может быть принято из-за "значительных последствий для безопасности", которые он отказался перечислять.

Он сообщил, что у США есть идеи по оказанию помощи мирным жителям Рафаха и ограничению потерь, и он готов их выслушать.

Наступление на Рафах

Армия Израиля планирует начать наземное вторжение в город Рафах у границы с Египтом на юге сектора Газа. Это последний населенный пункт, который находится под контролем палестинского движения ХАМАС.

Во время недавнего разговора с начальником штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герцами Халеви председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что США "не смирятся" с массовыми жертвами среди гражданского населения в Рафахе, учитывая количество жертв среди гражданского населения в северной и центральной частях полосы Газа.

Браун подытожил предложение Вашингтона, которое включает в себя защиту границы Сектора Газа с Египтом посредством технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор, изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов, а также создание совместного центра управления для координации целевых операций.

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НетаньяхуИзраильСектор Газа