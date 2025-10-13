ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Нетаньяху не полетить на мирний саміт щодо Гази в Єгипті: у чому причина

Тель-Авів, Понеділок 13 жовтня 2025 15:29
UA EN RU
Нетаньяху не полетить на мирний саміт щодо Гази в Єгипті: у чому причина Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не братиме участі в мирному саміті щодо Сектора Газа, який скликає Єгипет.

Про це йдеться в заяві канцелярії глави ізраїльського уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як зазначили в офісі прем'єра, він не полетить до Єгипту через свято Шміні-Ацерет - Симхат Тора, що розпочинається сьогодні, 13 жовтня, ввечері.

Водночас у канцелярії уточнили, що Нетаньяху подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення на саміт і його "зусилля з розширення кола миру - миру через силу".

В офісі Нетаньяху не згадали президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі, який запросив його телефоном сьогодні.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, прем'єр-міністр скасував поїздку нібито через побоювання конфліктів усередині своєї коаліції, якби він вирушив у поїздку під час релігійного свята. Однак ультраортодоксальна партія "Об'єднаний юдаїзм" заявила, що не висувала жодних погроз щодо цього.

Шміні-Ацерет і Симхат Тора

Шміні-Ацерет і Симхат Тора - це заключні свята осіннього єврейського циклу.

Шміні-Ацерет (у перекладі з івриту - "Восьме зібрання") символізує завершення святкового сезону й особливий час духовного єднання з Богом без зовнішніх ритуалів.

Наступного дня відзначають Симхат Тора - свято радості Тори, коли завершується річний цикл читання Священного Писання й одразу ж починається новий. Цей день сповнений танцями, піснями та урочистими процесіями з сувоями Тори в синагогах по всьому світу.

Нагадаємо, про плани президента Єгипту провести мирний саміт щодо Гази стало відомо вчора, 13 жовтня. Він відбудеться в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх.

Очікується, що співголовувати на саміті буде президент США Дональд Трамп.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху ХАМАС Єгипет Ізраїль Сектор Газа
Новини
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить