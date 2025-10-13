Нетаньяху не полетить на мирний саміт щодо Гази в Єгипті: у чому причина

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не братиме участі в мирному саміті щодо Сектора Газа, який скликає Єгипет.

Про це йдеться в заяві канцелярії глави ізраїльського уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як зазначили в офісі прем'єра, він не полетить до Єгипту через свято Шміні-Ацерет - Симхат Тора, що розпочинається сьогодні, 13 жовтня, ввечері.

Водночас у канцелярії уточнили, що Нетаньяху подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення на саміт і його "зусилля з розширення кола миру - миру через силу".

В офісі Нетаньяху не згадали президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі, який запросив його телефоном сьогодні.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, прем'єр-міністр скасував поїздку нібито через побоювання конфліктів усередині своєї коаліції, якби він вирушив у поїздку під час релігійного свята. Однак ультраортодоксальна партія "Об'єднаний юдаїзм" заявила, що не висувала жодних погроз щодо цього.