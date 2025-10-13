Нетаньяху не полетит на мирный саммит по Газе в Египте: в чем причина

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не будет участвовать в мирном саммите по Сектору Газа, который созывает Египет.

Об этом сказано в заявлении канцелярии главы израильского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как отметили в офисе премьера, он не полетит в Египет из-за праздника Шмини-Ацерет - Симхат Тора, который начинается сегодня, 13 октября, вечером.

При этом в канцелярии уточнили, что Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит и его "усилия по расширению круга мира - мира через силу".

В офисе Нетаньяху не упомянули президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который пригласил его по телефону сегодня.

По информации израильских СМИ, премьер-министр отменил поездку якобы из-за опасений конфликтов внутри своей коалиции, если бы он отправился в поездку во время религиозного праздника. Однако ультраортодоксальная партия "Объединенный иудаизм" заявила, что не выдвигала никаких угроз по этому поводу.