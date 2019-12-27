Нетаньяху победил в праймериз партии "Ликуд"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одержал победу на выборах лидера консервативной партии "Ликуд" на праймериз, состоявшихся в четверг, 26 декабря. Об этом информирует государственное радио Израиля Kan и агентство dpa.

За Нетаньяху проголосовали 72,5% однопартийцев. Израильский премьер-министр уже поблагодарил однопартийцев за доверие и пообещал привести "Ликуд" к успеху на предстоящих 2 марта 2020 года вторых повторных выборах в Кнесет.

Ранее, согласно опросам, проведенным местными СМИ, ожидалось, что Нетаньяху получит 71 процент голосов, а его единственный претендент, бывший министр образования Гидеон Саар, получит 28 процентов.

Парламент Израиля (Кнесет) был распущен 12 декабря в связи с истечением срока, отведенного депутатам на формирование правительственной коалиции. Нетаньяху остается главой переходного правительства до момента приведения к присяге нового кабмина.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до конца года покинет четыре министерских поста. На сегодня кроме Кабинета министров Нетаньяху возглавляет четыре министерства: здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства и по делам диаспоры.