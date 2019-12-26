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Нетаньяху эвакуировали во время выступления из-за запуска ракеты из Газы

Новости » В мире     26.12.2019 - 10:05
Нетаньяху эвакуировали во время выступления из-за запуска ракеты из Газы
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Боевики из сектора Газа выпустили ракету по городу Ашкелон, где Нетаньяху проводил предвыборную кампанию

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище во время предвыборного выступления в городе Ашкелон в результате запуска ракеты из сектора Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Сообщается, что 25 декабря Нетаньяху выступал на предвыборном мероприятии в Ашкелон, когда сработали сирены воздушной тревоги. В результате премьер-министру Израиля пришлось эвакуироваться в бомбоубежище.

В Армии обороны Израиля сообщили, что произошел запуск одной ракеты с территории сектора Газа по израильской территории. Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол".

"Тот, кто обстреливал в прошлый раз, уже отправился в мир иной. Тот, кто стрелял сейчас, может уже складывать вещи", - заявил Нетаньяху, вернувшись на сцену из бомбоубежища.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 декабря из сектора Газа выпустили ракету по Израилю. В ответ израильская армия поразила военные комплексы ХАМАСа в секторе Газа, включая военные комплексы этой организации.

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Новости Украины НетаньяхуСектор ГазаИзраиль
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