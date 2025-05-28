Нетаньяху підтвердив ліквідацію лідера ХАМАСу Мохаммеда Сінвара

Зауважимо, що близько тижня тому міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у коментарі ізраїльським ЗМІ заявив, що офіційного підтвердження смерті Сінвара поки немає, але "за всіма ознаками, він був ліквідований".

Мохаммед Сінвар - молодший брат попереднього лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара, якого було ліквідовано у жовтні 2024 року. Вважалось, що саме він організував напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Сінвар вважався одним із найвпливовіших командирів ХАМАС, якого активно розшукували за участь у терористичних акціях проти Ізраїлю, зокрема викраденні ізраїльського солдата Гілада Шаліта 2006 року.