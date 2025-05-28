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Нетаньяху підтвердив ліквідацію лідера ХАМАСу Мохаммеда Сінвара

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у середу, що лідер ХАМАС у Газі Мохаммед Сінвар був ліквідований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зауважимо, що близько тижня тому міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у коментарі ізраїльським ЗМІ заявив, що офіційного підтвердження смерті Сінвара поки немає, але "за всіма ознаками, він був ліквідований".

Мохаммед Сінвар - молодший брат попереднього лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара, якого було ліквідовано у жовтні 2024 року. Вважалось, що саме він організував напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Сінвар вважався одним із найвпливовіших командирів ХАМАС, якого активно розшукували за участь у терористичних акціях проти Ізраїлю, зокрема викраденні ізраїльського солдата Гілада Шаліта 2006 року.

 

Новий наступ Ізраїлю

Нагадаємо, ізраїльські військові заявили, що їх нова оголошена операція "Колісниці Гедеона" - повернула ХАМАС за стіл переговорів.

Кампанію було розпочато "для досягнення всіх цілей війни в Газі, включно зі звільненням заручників і розгромом ХАМАС".

Детальніше про нову операцію Ізраїлю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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